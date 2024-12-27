Ціна Seal Dog (SOG)
Поточна ціна Seal Dog (SOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна SOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seal Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.67K USD
- зміна ціни Seal Dog протягом дня — -10.22%
- циркуляційна пропозиція – 8.66B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seal Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seal Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seal Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seal Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.22%
|30 днів
|$ 0
|-74.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seal Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
-10.22%
-42.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.
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