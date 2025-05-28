Сьогоднішня ціна Seal (SEAL)

Поточна ціна Seal (SEAL) сьогодні становить 0,04988334 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна SEAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seal:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Seal протягом дня — +0,03%

- циркуляційна пропозиція – 21,00M USD

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