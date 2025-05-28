Ціна Seal (SEAL)
Поточна ціна Seal (SEAL) сьогодні становить 0,04988334 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна SEAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seal:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Seal протягом дня — +0,03%
- циркуляційна пропозиція – 21,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seal до USD становила $ +0,0006544943.
За останні 60 днів зміна ціни Seal до USD становила $ -0,0104035047.
За останні 90 днів зміна ціни Seal до USD становила $ -0,08167959557454649.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,03%
|30 днів
|$ +0,0006544943
|+1,31%
|60 днів
|$ -0,0104035047
|-20,85%
|90 днів
|$ -0,08167959557454649
|-62,08%
Останній аналіз цін Seal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,08%
+0,03%
+25,12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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