Сьогоднішня ціна sDOLA (SDOLA)

Поточна ціна sDOLA (SDOLA) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sDOLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD

- зміна ціни sDOLA протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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