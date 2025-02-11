Ціна sDOLA (SDOLA)
Поточна ціна sDOLA (SDOLA) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sDOLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD
- зміна ціни sDOLA протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0003339.
За останні 30 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0100047200.
За останні 60 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0214412000.
За останні 90 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0295921032188832.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003339
|+0.03%
|30 днів
|$ +0.0100047200
|+0.91%
|60 днів
|$ +0.0214412000
|+1.95%
|90 днів
|$ +0.0295921032188832
|+2.76%
Останній аналіз цін sDOLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.03%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.
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€1.056
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|1 SDOLA до INR
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|1 SDOLA до IDR
Rp18,032.784
|1 SDOLA до PHP
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|1 SDOLA до EGP
￡E.55.484
|1 SDOLA до BRL
R$6.369
|1 SDOLA до CAD
C$1.573
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৳133.606
|1 SDOLA до NGN
₦1,649.175
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₴45.859
|1 SDOLA до VES
Bs66
|1 SDOLA до PKR
Rs306.911
|1 SDOLA до KZT
₸556.677
|1 SDOLA до THB
฿37.466
|1 SDOLA до TWD
NT$36.091
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HK$8.569
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