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Ціна sDOLA (SDOLA)

USD

Графік ціни sDOLA (SDOLA) в реальному часі

$1.1
$1.1$1.1
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна sDOLA (SDOLA)

Поточна ціна sDOLA (SDOLA) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sDOLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD
- зміна ціни sDOLA протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники sDOLA (SDOLA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0003339.
За останні 30 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0100047200.
За останні 60 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0214412000.
За останні 90 днів зміна ціни sDOLA до USD становила $ +0.0295921032188832.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0003339+0.03%
30 днів$ +0.0100047200+0.91%
60 днів$ +0.0214412000+1.95%
90 днів$ +0.0295921032188832+2.76%

Аналіз цін sDOLA (SDOLA)

Останній аналіз цін sDOLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.00%

+0.03%

+0.21%

Ринкова інформація sDOLA (SDOLA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

0.00
0.00 0.00

Що таке sDOLA ( SDOLA)

sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SDOLA до місцевих валют

1 SDOLA до AUD
A$1.749
1 SDOLA до GBP
0.88
1 SDOLA до EUR
1.056
1 SDOLA до USD
$1.1
1 SDOLA до MYR
RM4.906
1 SDOLA до TRY
39.655
1 SDOLA до JPY
¥167.552
1 SDOLA до RUB
105.479
1 SDOLA до INR
95.37
1 SDOLA до IDR
Rp18,032.784
1 SDOLA до PHP
63.965
1 SDOLA до EGP
￡E.55.484
1 SDOLA до BRL
R$6.369
1 SDOLA до CAD
C$1.573
1 SDOLA до BDT
133.606
1 SDOLA до NGN
1,649.175
1 SDOLA до UAH
45.859
1 SDOLA до VES
Bs66
1 SDOLA до PKR
Rs306.911
1 SDOLA до KZT
556.677
1 SDOLA до THB
฿37.466
1 SDOLA до TWD
NT$36.091
1 SDOLA до CHF
Fr1.001
1 SDOLA до HKD
HK$8.569
1 SDOLA до MAD
.د.م11.033