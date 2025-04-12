Ціна SDME (SDME)
Поточна ціна SDME (SDME) сьогодні становить 0.00200487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SDME:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SDME протягом дня — +4.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SDME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SDME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SDME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SDME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SDME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+4.25%
-9.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cryptocurrency market has experienced remarkable growth and innovation over the past decade. However, it is not without its challenges. One significant issue facing both seasoned and novice investors is the need for a cryptocurrency that provides sustainable value and real-world utility. Many cryptocurrencies lack a clear purpose beyond speculation, leading to market volatility and uncertainty. SDME Coin emerges as the solution to these challenges. Our project introduces a cryptocurrency with a clear and compelling purpose. SDME Coin is designed to benefit millions of investors by providing them with a digital asset that offers stability, utility, and a range of practical applications.
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