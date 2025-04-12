Сьогоднішня ціна SDME (SDME)

Поточна ціна SDME (SDME) сьогодні становить 0.00200487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SDME:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SDME протягом дня — +4.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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