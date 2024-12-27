Сьогоднішня ціна Scuba Dog (SCUBA)

Поточна ціна Scuba Dog (SCUBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.59K USD. Ціна SCUBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scuba Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.74K USD

- зміна ціни Scuba Dog протягом дня — -0.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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