Ціна Scuba Dog (SCUBA)
Поточна ціна Scuba Dog (SCUBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.59K USD. Ціна SCUBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scuba Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.74K USD
- зміна ціни Scuba Dog протягом дня — -0.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scuba Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scuba Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scuba Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scuba Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.51%
|30 днів
|$ 0
|+25.37%
|60 днів
|$ 0
|-41.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scuba Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.51%
+8.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.
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