Скільки коштує Scuba зараз?

Scuba зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -0.33% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SCUBA сьогодні?

SCUBA продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний Scuba сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SCUBA.

Що відрізняє Scuba від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, SCUBA пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SCUBA існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999909920.588187 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Scuba за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.