Ціна Scrolly the map (SCROLLY)
Поточна ціна Scrolly the map (SCROLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.83K USD. Ціна SCROLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scrolly the map:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.05 USD
- зміна ціни Scrolly the map протягом дня — -3.05%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scrolly the map до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scrolly the map до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scrolly the map до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scrolly the map до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.05%
|30 днів
|$ 0
|-60.58%
|60 днів
|$ 0
|-69.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scrolly the map: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-3.05%
+2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first community memecoin on scroll
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