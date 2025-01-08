Сьогоднішня ціна Scrolly the map (SCROLLY)

Поточна ціна Scrolly the map (SCROLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.83K USD. Ціна SCROLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scrolly the map:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.05 USD

- зміна ціни Scrolly the map протягом дня — -3.05%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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