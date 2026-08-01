Сьогоднішня ціна ScrollPay AI

Поточна ціна ScrollPay AI (SCROLL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCROLL до USD становить $ 0 за SCROLL.

ScrollPay AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 83,122, з циркуляційною пропозицією у 999.99M SCROLL. Протягом останніх 24 годин SCROLL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCROLL змінився на -- за останню годину та на -12.72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ScrollPay AI (SCROLL)

Ринкова капіталізація $ 83.12K$ 83.12K $ 83.12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83.12K$ 83.12K $ 83.12K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

Поточна ринкова капіталізація ScrollPay AI — $ 83.12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCROLL — 999.99M, зі загальною пропозицією 999989045.506603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83.12K.