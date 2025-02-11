Ціна SCRIV (SCRIV)
Поточна ціна SCRIV (SCRIV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCRIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCRIV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.63 USD
- зміна ціни SCRIV протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCRIV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCRIV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCRIV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCRIV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+33.20%
|60 днів
|$ 0
|-24.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCRIV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
More than a crypto-currency alone, SCRIV is an ever-expanding blockchain eco-system that delivers state-of-the-art Data Verification, Time-Stamping, High Return on Investment Masternodes, a Shared Masternodes Staking Service (SOS), and IPFS - InterPlanetary File Sharing Network.
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