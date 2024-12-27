Сьогоднішня ціна Screaming Hyrax ($MAMA)

Поточна ціна Screaming Hyrax ($MAMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.68K USD. Ціна $MAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Screaming Hyrax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.09K USD

- зміна ціни Screaming Hyrax протягом дня — -26.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

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