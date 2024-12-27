Ціна Scream (SCREAM)
Поточна ціна Scream (SCREAM) сьогодні становить 0.488968 USD з ринковою капіталізацією $ 212.84K USD. Ціна SCREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scream:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни Scream протягом дня — -6.76%
- циркуляційна пропозиція – 435.34K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scream до USD становила $ -0.0354745667744768.
За останні 30 днів зміна ціни Scream до USD становила $ -0.1310185844.
За останні 60 днів зміна ціни Scream до USD становила $ +0.0131911342.
За останні 90 днів зміна ціни Scream до USD становила $ -0.0286051681048783.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0354745667744768
|-6.76%
|30 днів
|$ -0.1310185844
|-26.79%
|60 днів
|$ +0.0131911342
|+2.70%
|90 днів
|$ -0.0286051681048783
|-5.52%
Останній аналіз цін Scream: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-6.76%
-8.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.
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