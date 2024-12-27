Сьогоднішня ціна Scream (SCREAM)

Поточна ціна Scream (SCREAM) сьогодні становить 0.488968 USD з ринковою капіталізацією $ 212.84K USD. Ціна SCREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scream:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни Scream протягом дня — -6.76%

- циркуляційна пропозиція – 435.34K USD

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