Ціна Scream (SCREAM)

USD

Графік ціни Scream (SCREAM) в реальному часі

$0.489037
$0.489037$0.489037
-6.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Scream (SCREAM)

Поточна ціна Scream (SCREAM) сьогодні становить 0.488968 USD з ринковою капіталізацією $ 212.84K USD. Ціна SCREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scream:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни Scream протягом дня — -6.76%
- циркуляційна пропозиція – 435.34K USD

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Цінові показники Scream (SCREAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scream до USD становила $ -0.0354745667744768.
За останні 30 днів зміна ціни Scream до USD становила $ -0.1310185844.
За останні 60 днів зміна ціни Scream до USD становила $ +0.0131911342.
За останні 90 днів зміна ціни Scream до USD становила $ -0.0286051681048783.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0354745667744768-6.76%
30 днів$ -0.1310185844-26.79%
60 днів$ +0.0131911342+2.70%
90 днів$ -0.0286051681048783-5.52%

Аналіз цін Scream (SCREAM)

Останній аналіз цін Scream: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.473596
$ 0.473596$ 0.473596

$ 0.528533
$ 0.528533$ 0.528533

$ 216.98
$ 216.98$ 216.98

-0.94%

-6.76%

-8.26%

Ринкова інформація Scream (SCREAM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 212.84K
$ 212.84K$ 212.84K

$ 1.07K
$ 1.07K$ 1.07K

435.34K
435.34K 435.34K

Що таке Scream ( SCREAM)

Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.

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Ресурс Scream (SCREAM)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SCREAM до місцевих валют

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1 SCREAM до GBP
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1 SCREAM до EUR
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