Ціна Scratch ($SCRATCH)
Поточна ціна Scratch ($SCRATCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.46M USD. Ціна $SCRATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scratch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.61K USD
- зміна ціни Scratch протягом дня — +8.36%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scratch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scratch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scratch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scratch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scratch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+8.36%
+46.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit.
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