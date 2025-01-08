Сьогоднішня ціна Scratch ($SCRATCH)

Поточна ціна Scratch ($SCRATCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.46M USD. Ціна $SCRATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scratch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.61K USD

- зміна ціни Scratch протягом дня — +8.36%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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