Сьогоднішня ціна Scrap (SCRAP)

Поточна ціна Scrap (SCRAP) сьогодні становить 0.00245697 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scrap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.16 USD

- зміна ціни Scrap протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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