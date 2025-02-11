Ціна Scrap (SCRAP)
Поточна ціна Scrap (SCRAP) сьогодні становить 0.00245697 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCRAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scrap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.16 USD
- зміна ціни Scrap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scrap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scrap до USD становила $ -0.0012600332.
За останні 60 днів зміна ціни Scrap до USD становила $ -0.0006086872.
За останні 90 днів зміна ціни Scrap до USD становила $ +0.0007977155857557214.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012600332
|-51.28%
|60 днів
|$ -0.0006086872
|-24.77%
|90 днів
|$ +0.0007977155857557214
|+48.08%
Останній аналіз цін Scrap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SCRAP is the utility token for the Solana NFT Project, "Taiyo Robotics." The token is essential for robot upgrades, breeding/incubation, Taiyo P2P games, and much more. SCRAP is a deflationary token with a total supply of 5.00MM. SCRAP can only be generated via staking of a Taiyo Robotics NFT. If you are looking to buy or sell SCRAP, Raydium, is the most active exchange
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