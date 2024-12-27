Сьогоднішня ціна ScPrime (SCP)

Поточна ціна ScPrime (SCP) сьогодні становить 0.104045 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна SCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ScPrime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.88K USD

- зміна ціни ScPrime протягом дня — +0.59%

- циркуляційна пропозиція – 55.84M USD

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