Ціна ScPrime (SCP)
Поточна ціна ScPrime (SCP) сьогодні становить 0.104045 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна SCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ScPrime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.88K USD
- зміна ціни ScPrime протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 55.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ScPrime до USD становила $ +0.00060738.
За останні 30 днів зміна ціни ScPrime до USD становила $ +0.0086741276.
За останні 60 днів зміна ціни ScPrime до USD становила $ -0.0171005448.
За останні 90 днів зміна ціни ScPrime до USD становила $ -0.0746899977210356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00060738
|+0.59%
|30 днів
|$ +0.0086741276
|+8.34%
|60 днів
|$ -0.0171005448
|-16.43%
|90 днів
|$ -0.0746899977210356
|-41.78%
Останній аналіз цін ScPrime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.59%
+9.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.
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