Токеноміка Scoutly AI (SCOUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Scoutly AI (SCOUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Scoutly AI (SCOUT) Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Офіційний вебсайт: https://scoutly.gg/ Купити SCOUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Scoutly AI (SCOUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Scoutly AI (SCOUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 123,03K $ 123,03K $ 123,03K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 123,03K $ 123,03K $ 123,03K Історичний максимум: $ 0,01701504 $ 0,01701504 $ 0,01701504 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012303 $ 0,00012303 $ 0,00012303 Дізнайтеся більше про ціну Scoutly AI (SCOUT)

Токеноміка Scoutly AI (SCOUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Scoutly AI (SCOUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCOUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCOUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCOUT, досліджуйте ціну токена SCOUT в реальному часі!

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