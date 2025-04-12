Ціна Scoutly AI (SCOUT)
Поточна ціна Scoutly AI (SCOUT) сьогодні становить 0.00012484 USD з ринковою капіталізацією $ 124.84K USD. Ціна SCOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scoutly AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Scoutly AI протягом дня — +6.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scoutly AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scoutly AI до USD становила $ -0.0000336064.
За останні 60 днів зміна ціни Scoutly AI до USD становила $ -0.0001080229.
За останні 90 днів зміна ціни Scoutly AI до USD становила $ -0.005681051686816638.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.61%
|30 днів
|$ -0.0000336064
|-26.91%
|60 днів
|$ -0.0001080229
|-86.52%
|90 днів
|$ -0.005681051686816638
|-97.84%
Останній аналіз цін Scoutly AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+6.61%
-5.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.
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