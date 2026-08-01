Сьогоднішня ціна ScottyTheAi

Поточна ціна ScottyTheAi (SCOTTY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCOTTY до USD становить $ 0 за SCOTTY.

ScottyTheAi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78 433, з циркуляційною пропозицією у 1,73B SCOTTY. Протягом останніх 24 годин SCOTTY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03043926, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCOTTY змінився на -- за останню годину та на -24,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ScottyTheAi (SCOTTY)

Ринкова капіталізація $ 78,43K$ 78,43K $ 78,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,43K$ 78,43K $ 78,43K Циркуляційне постачання 1,73B 1,73B 1,73B Загальна пропозиція 1 734 567 890,0 1 734 567 890,0 1 734 567 890,0

Поточна ринкова капіталізація ScottyTheAi — $ 78,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCOTTY — 1,73B, зі загальною пропозицією 1734567890.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,43K.