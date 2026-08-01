Сьогоднішня ціна Scotty Beam

Поточна ціна Scotty Beam (SCOTTY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCOTTY до USD становить $ 0 за SCOTTY.

Scotty Beam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 106 558, з циркуляційною пропозицією у 490,81M SCOTTY. Протягом останніх 24 годин SCOTTY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,057971, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCOTTY змінився на -- за останню годину та на +2,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,61.

Ринкова інформація щодо Scotty Beam (SCOTTY)

Ринкова капіталізація $ 106,56K$ 106,56K $ 106,56K Обсяг (за 24 год) $ 5,61$ 5,61 $ 5,61 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,56K$ 106,56K $ 106,56K Циркуляційне постачання 490,81M 490,81M 490,81M Загальна пропозиція 750 000 000,0 750 000 000,0 750 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Scotty Beam — $ 106,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,61. Циркуляційна пропозиція SCOTTY — 490,81M, зі загальною пропозицією 750000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,56K.