Ціна Scottish ($SCOT)
Поточна ціна Scottish ($SCOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.90K USD. Ціна $SCOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scottish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58 USD
- зміна ціни Scottish протягом дня — -0.77%
- циркуляційна пропозиція – 6.28B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scottish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scottish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scottish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scottish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.77%
|30 днів
|$ 0
|-9.33%
|60 днів
|$ 0
|+6.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scottish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.77%
+9.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SCOT is a Solana-based token. $SCOT intend to be a symbol of the strongest, most stable, and most rewarding community on the Solana blockchain. We're not just another meme token — there's a twist in our plot We'll be diving into integrating the token into nightlife and entertainment through a decentralized application. Some of you might grasp the concept! Soon, we'll be backing nightlife events Exciting times ahead! Plus, there are plenty of interesting collaborations on the horizon. Remember, there's no fancy technology behind the token. We're not reinventing the wheel, but we sure can contribute to it.
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