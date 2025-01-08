Сьогоднішня ціна Scottish ($SCOT)

Поточна ціна Scottish ($SCOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.90K USD. Ціна $SCOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scottish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58 USD

- зміна ціни Scottish протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 6.28B USD

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