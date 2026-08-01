Сьогоднішня ціна Scotland Fan Token

Поточна ціна Scotland Fan Token (SFA) сьогодні становить $ 0,234133, зі зміною 3,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SFA до USD становить $ 0,234133 за SFA.

Scotland Fan Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 577 340, з циркуляційною пропозицією у 2,47M SFA. Протягом останніх 24 годин SFA торгувався між $ 0,231336 (мінімум) та $ 0,245402 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,9, тоді як історичний мінімум — $ 0,196674.

У короткостроковій динаміці SFA змінився на -0,62% за останню годину та на -1,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 186,34K.

Ринкова інформація щодо Scotland Fan Token (SFA)

Ринкова капіталізація $ 577,34K$ 577,34K $ 577,34K Обсяг (за 24 год) $ 186,34K$ 186,34K $ 186,34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Циркуляційне постачання 2,47M 2,47M 2,47M Загальна пропозиція 19 816 458,0 19 816 458,0 19 816 458,0

Поточна ринкова капіталізація Scotland Fan Token — $ 577,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 186,34K. Циркуляційна пропозиція SFA — 2,47M, зі загальною пропозицією 19816458.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.