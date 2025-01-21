Ціна Scorpion (SCORP)
Поточна ціна Scorpion (SCORP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCORP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scorpion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.52K USD
- зміна ціни Scorpion протягом дня — +16.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scorpion до USD становила $ +0.00013661.
За останні 30 днів зміна ціни Scorpion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scorpion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scorpion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013661
|+16.21%
|30 днів
|$ 0
|-12.64%
|60 днів
|$ 0
|-41.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scorpion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+16.21%
+10.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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