Сьогоднішня ціна Scor

Поточна ціна Scor (SCOR) сьогодні становить $ 0,01293659, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCOR до USD становить $ 0,01293659 за SCOR.

Scor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 746 348, з циркуляційною пропозицією у 448,76M SCOR. Протягом останніх 24 годин SCOR торгувався між $ 0,01293644 (мінімум) та $ 0,01300074 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03400898, тоді як історичний мінімум — $ 0,00606091.

У короткостроковій динаміці SCOR змінився на -0,27% за останню годину та на -2,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 427,65.

Ринкова інформація щодо Scor (SCOR)

Ринкова капіталізація $ 51,75M$ 51,75M $ 51,75M Обсяг (за 24 год) $ 427,65$ 427,65 $ 427,65 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,75M$ 51,75M $ 51,75M Циркуляційне постачання 448,76M 448,76M 448,76M Загальна пропозиція 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Scor — $ 51,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 427,65. Циркуляційна пропозиція SCOR — 448,76M, зі загальною пропозицією 4000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,75M.