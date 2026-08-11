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Поточна ціна Scor сьогодні становить 0,01293659 USD. Ринкова капіталізація SCOR становить 51 746 348 USD. Відстежуйте оновлення цін SCOR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Scor сьогодні становить 0,01293659 USD. Ринкова капіталізація SCOR становить 51 746 348 USD. Відстежуйте оновлення цін SCOR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SCOR

Інформація про ціну SCOR

Що таке SCOR

Офіційний вебсайт SCOR

Токеноміка SCOR

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Ціна Scor (SCOR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SCOR до USD:

$0,01296136
$0,01296136$0,01296136
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Scor (SCOR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:13:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Scor

Поточна ціна Scor (SCOR) сьогодні становить $ 0,01293659, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCOR до USD становить $ 0,01293659 за SCOR.

Scor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 746 348, з циркуляційною пропозицією у 448,76M SCOR. Протягом останніх 24 годин SCOR торгувався між $ 0,01293644 (мінімум) та $ 0,01300074 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03400898, тоді як історичний мінімум — $ 0,00606091.

У короткостроковій динаміці SCOR змінився на -0,27% за останню годину та на -2,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 427,65.

Ринкова інформація щодо Scor (SCOR)

$ 51,75M
$ 51,75M$ 51,75M

$ 427,65
$ 427,65$ 427,65

$ 51,75M
$ 51,75M$ 51,75M

448,76M
448,76M 448,76M

4 000 000 000,0
4 000 000 000,0 4 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Scor — $ 51,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 427,65. Циркуляційна пропозиція SCOR — 448,76M, зі загальною пропозицією 4000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,75M.

Історія ціни Scor у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01293644
$ 0,01293644$ 0,01293644
Мін. за 24 год
$ 0,01300074
$ 0,01300074$ 0,01300074
Макс. за 24 год

$ 0,01293644
$ 0,01293644$ 0,01293644

$ 0,01300074
$ 0,01300074$ 0,01300074

$ 0,03400898
$ 0,03400898$ 0,03400898

$ 0,00606091
$ 0,00606091$ 0,00606091

-0,27%

-0,21%

-2,92%

-2,92%

Історія ціни Scor (SCOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scor до USD становила $ +0,0021319655.
За останні 60 днів зміна ціни Scor до USD становила $ -0,0022048787.
За останні 90 днів зміна ціни Scor до USD становила $ +0,000000003889593127.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,21%
30 днів$ +0,0021319655+16,48%
60 днів$ -0,0022048787-17,04%
90 днів$ +0,000000003889593127+0,00%

Прогноз ціни Scor

Прогноз ціни Scor (SCOR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SCOR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Scor (SCOR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Scor потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Scor у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SCOR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Scor.

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Про Scor

Яка зараз актуальна ціна Scor?

Scor коштує ₴0.5700829368634206736000, що свідчить про зміну ціни на -0.21% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок SCOR?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.5700763267412378176000 і ₴0.5729098657836220896000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Scor на ринку?

Наразі він займає #1485 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴2280331218.64390806592000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 448757057.2227432 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Scor?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Scor

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:13:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Scor (SCOR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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$0,01130
$0,01130$0,01130

+88,64%

DAPPOS

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$0,51133$0,51133

+922,66%

Cysic

Cysic

CYS

$1,3739
$1,3739$1,3739

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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