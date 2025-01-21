Ціна Scopuly (SCOP)
Поточна ціна Scopuly (SCOP) сьогодні становить 0.01351329 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scopuly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.17K USD
- зміна ціни Scopuly протягом дня — -5.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scopuly до USD становила $ -0.0007667557975677.
За останні 30 днів зміна ціни Scopuly до USD становила $ -0.0059096022.
За останні 60 днів зміна ціни Scopuly до USD становила $ -0.0032525543.
За останні 90 днів зміна ціни Scopuly до USD становила $ +0.002747056981491163.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007667557975677
|-5.36%
|30 днів
|$ -0.0059096022
|-43.73%
|60 днів
|$ -0.0032525543
|-24.06%
|90 днів
|$ +0.002747056981491163
|+25.52%
Останній аналіз цін Scopuly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-5.36%
-30.77%
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