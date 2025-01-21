Ціна Scooter (SCOOTER)
Поточна ціна Scooter (SCOOTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCOOTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scooter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.78 USD
- зміна ціни Scooter протягом дня — -1.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scooter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scooter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scooter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scooter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.11%
|30 днів
|$ 0
|-21.17%
|60 днів
|$ 0
|-36.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scooter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-1.11%
-9.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scooter is a meme driven utility token originating on the Cronos network. Scooter is the Top Dog around this Neighborhood.
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