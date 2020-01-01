Токеноміка SCOOP (SCOOP) Дізнайтеся ключову інформацію про SCOOP (SCOOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SCOOP (SCOOP) SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Офіційний вебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Купити SCOOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SCOOP (SCOOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SCOOP (SCOOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 92,50K $ 92,50K $ 92,50K Загальна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Циркуляційна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 92,50K $ 92,50K $ 92,50K Історичний максимум: $ 0,00160071 $ 0,00160071 $ 0,00160071 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SCOOP (SCOOP)

Токеноміка SCOOP (SCOOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SCOOP (SCOOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCOOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCOOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCOOP, досліджуйте ціну токена SCOOP в реальному часі!

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