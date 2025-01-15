Ціна SCOOP (SCOOP)
Поточна ціна SCOOP (SCOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.86K USD. Ціна SCOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCOOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.38K USD
- зміна ціни SCOOP протягом дня — -6.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCOOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCOOP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCOOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCOOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCOOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
-6.30%
-3.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
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