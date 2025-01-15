Сьогоднішня ціна SCOOP (SCOOP)

Поточна ціна SCOOP (SCOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 479.86K USD. Ціна SCOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SCOOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.38K USD

- зміна ціни SCOOP протягом дня — -6.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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