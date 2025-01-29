Ціна SCOIN (SCOIN)
Поточна ціна SCOIN (SCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.29K USD. Ціна SCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 677.90 USD
- зміна ціни SCOIN протягом дня — -3.16%
- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.16%
|30 днів
|$ 0
|+9.19%
|60 днів
|$ 0
|-35.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.54%
-3.16%
-6.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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