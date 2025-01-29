Сьогоднішня ціна SCOIN (SCOIN)

Поточна ціна SCOIN (SCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.29K USD. Ціна SCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 677.90 USD

- зміна ціни SCOIN протягом дня — -3.16%

- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD

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