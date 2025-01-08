Ціна SciNet (SCINET)
Поточна ціна SciNet (SCINET) сьогодні становить 0.08804 USD з ринковою капіталізацією $ 880.26K USD. Ціна SCINET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SciNet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.02K USD
- зміна ціни SciNet протягом дня — +11.57%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SciNet до USD становила $ +0.00913305.
За останні 30 днів зміна ціни SciNet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SciNet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SciNet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00913305
|+11.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SciNet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.19%
+11.57%
+7.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.
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