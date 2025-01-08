Сьогоднішня ціна SciNet (SCINET)

Поточна ціна SciNet (SCINET) сьогодні становить 0.08804 USD з ринковою капіталізацією $ 880.26K USD. Ціна SCINET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SciNet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.02K USD

- зміна ціни SciNet протягом дня — +11.57%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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