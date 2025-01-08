Сьогоднішня ціна SciFoSX (SFX)

Поточна ціна SciFoSX (SFX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.27K USD. Ціна SFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SciFoSX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.69 USD

- зміна ціни SciFoSX протягом дня — -0.76%

- циркуляційна пропозиція – 999.21M USD

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