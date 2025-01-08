Ціна SciFoSX (SFX)
Поточна ціна SciFoSX (SFX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.27K USD. Ціна SFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SciFoSX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.69 USD
- зміна ціни SciFoSX протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 999.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SciFoSX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SciFoSX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SciFoSX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SciFoSX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.76%
|30 днів
|$ 0
|-25.94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SciFoSX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-0.76%
+9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.
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