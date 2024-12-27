Сьогоднішня ціна Science Cult Mascot (HELA)

Поточна ціна Science Cult Mascot (HELA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 657.82K USD. Ціна HELA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Science Cult Mascot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.33K USD

- зміна ціни Science Cult Mascot протягом дня — +2.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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