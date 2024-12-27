Ціна Science Cult Mascot (HELA)
Поточна ціна Science Cult Mascot (HELA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 657.82K USD. Ціна HELA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Science Cult Mascot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.33K USD
- зміна ціни Science Cult Mascot протягом дня — +2.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Science Cult Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Science Cult Mascot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Science Cult Mascot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Science Cult Mascot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.60%
|30 днів
|$ 0
|-19.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Science Cult Mascot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
+2.60%
+77.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
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