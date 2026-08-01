Сьогоднішня ціна Schwab International Equity xStock

Поточна ціна Schwab International Equity xStock (SCHFX) сьогодні становить $ 28.29, зі зміною 0.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCHFX до USD становить $ 28.29 за SCHFX.

Schwab International Equity xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 184,969, з циркуляційною пропозицією у 6.54K SCHFX. Протягом останніх 24 годин SCHFX торгувався між $ 28.18 (мінімум) та $ 28.22 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 28.89, тоді як історичний мінімум — $ 24.1.

У короткостроковій динаміці SCHFX змінився на +0.28% за останню годину та на +1.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 261.31.

Ринкова інформація щодо Schwab International Equity xStock (SCHFX)

Ринкова капіталізація $ 184.97K$ 184.97K $ 184.97K Обсяг (за 24 год) $ 261.31$ 261.31 $ 261.31 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 184.97K$ 184.97K $ 184.97K Циркуляційне постачання 6.54K 6.54K 6.54K Загальна пропозиція 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

Поточна ринкова капіталізація Schwab International Equity xStock — $ 184.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 261.31. Циркуляційна пропозиція SCHFX — 6.54K, зі загальною пропозицією 6537.797073665763. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 184.97K.