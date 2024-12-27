Ціна Schrodi (SCHRODI)
Поточна ціна Schrodi (SCHRODI) сьогодні становить 0.00290791 USD з ринковою капіталізацією $ 290.79K USD. Ціна SCHRODI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Schrodi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.73 USD
- зміна ціни Schrodi протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Schrodi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Schrodi до USD становила $ +0.0000262796.
За останні 60 днів зміна ціни Schrodi до USD становила $ +0.0006128504.
За останні 90 днів зміна ціни Schrodi до USD становила $ +0.0001590448090166094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ +0.0000262796
|+0.90%
|60 днів
|$ +0.0006128504
|+21.08%
|90 днів
|$ +0.0001590448090166094
|+5.79%
Останній аналіз цін Schrodi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.89%
+4.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.
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