Сьогоднішня ціна Schrodi (SCHRODI)

Поточна ціна Schrodi (SCHRODI) сьогодні становить 0.00290791 USD з ринковою капіталізацією $ 290.79K USD. Ціна SCHRODI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Schrodi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.73 USD

- зміна ціни Schrodi протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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