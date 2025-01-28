Ціна School Hack Coin (SHC)
Поточна ціна School Hack Coin (SHC) сьогодні становить 0.0013171 USD з ринковою капіталізацією $ 335.31K USD. Ціна SHC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності School Hack Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD
- зміна ціни School Hack Coin протягом дня — -61.23%
- циркуляційна пропозиція – 254.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни School Hack Coin до USD становила $ -0.002080591119023177.
За останні 30 днів зміна ціни School Hack Coin до USD становила $ -0.0012362890.
За останні 60 днів зміна ціни School Hack Coin до USD становила $ -0.0012453255.
За останні 90 днів зміна ціни School Hack Coin до USD становила $ -0.027695571847364654.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002080591119023177
|-61.23%
|30 днів
|$ -0.0012362890
|-93.86%
|60 днів
|$ -0.0012453255
|-94.55%
|90 днів
|$ -0.027695571847364654
|-95.46%
Останній аналіз цін School Hack Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-61.23%
-52.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.
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