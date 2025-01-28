Сьогоднішня ціна School Hack Coin (SHC)

Поточна ціна School Hack Coin (SHC) сьогодні становить 0.0013171 USD з ринковою капіталізацією $ 335.31K USD. Ціна SHC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності School Hack Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD

- зміна ціни School Hack Coin протягом дня — -61.23%

- циркуляційна пропозиція – 254.58M USD

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