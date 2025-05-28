Сьогоднішня ціна Schnoz (SCHNOZ)

Поточна ціна Schnoz (SCHNOZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,98K USD. Ціна SCHNOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Schnoz:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Schnoz протягом дня — -5,32%

- циркуляційна пропозиція – 999,26M USD

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