Ціна Schnoz (SCHNOZ)
Поточна ціна Schnoz (SCHNOZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,98K USD. Ціна SCHNOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Schnoz:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Schnoz протягом дня — -5,32%
- циркуляційна пропозиція – 999,26M USD
Отримуйте оновлення цін SCHNOZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SCHNOZ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Schnoz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Schnoz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Schnoz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Schnoz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Schnoz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,75%
-5,32%
-3,42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SCHNOZ до VND
₫--
|1 SCHNOZ до AUD
A$--
|1 SCHNOZ до GBP
￡--
|1 SCHNOZ до EUR
€--
|1 SCHNOZ до USD
$--
|1 SCHNOZ до MYR
RM--
|1 SCHNOZ до TRY
₺--
|1 SCHNOZ до JPY
¥--
|1 SCHNOZ до RUB
₽--
|1 SCHNOZ до INR
₹--
|1 SCHNOZ до IDR
Rp--
|1 SCHNOZ до KRW
₩--
|1 SCHNOZ до PHP
₱--
|1 SCHNOZ до EGP
￡E.--
|1 SCHNOZ до BRL
R$--
|1 SCHNOZ до CAD
C$--
|1 SCHNOZ до BDT
৳--
|1 SCHNOZ до NGN
₦--
|1 SCHNOZ до UAH
₴--
|1 SCHNOZ до VES
Bs--
|1 SCHNOZ до PKR
Rs--
|1 SCHNOZ до KZT
₸--
|1 SCHNOZ до THB
฿--
|1 SCHNOZ до TWD
NT$--
|1 SCHNOZ до AED
د.إ--
|1 SCHNOZ до CHF
Fr--
|1 SCHNOZ до HKD
HK$--
|1 SCHNOZ до MAD
.د.م--
|1 SCHNOZ до MXN
$--