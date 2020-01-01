Токеноміка SCHNITZEL (SNTZL) Дізнайтеся ключову інформацію про SCHNITZEL (SNTZL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SCHNITZEL (SNTZL) Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Офіційний вебсайт: https://schnitzel.meme Купити SNTZL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SCHNITZEL (SNTZL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SCHNITZEL (SNTZL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69,90K $ 69,90K $ 69,90K Загальна пропозиція: $ 923,36M $ 923,36M $ 923,36M Циркуляційна пропозиція: $ 603,36M $ 603,36M $ 603,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,98K $ 106,98K $ 106,98K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011591 $ 0,00011591 $ 0,00011591 Дізнайтеся більше про ціну SCHNITZEL (SNTZL)

Токеноміка SCHNITZEL (SNTZL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SCHNITZEL (SNTZL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNTZL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNTZL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNTZL, досліджуйте ціну токена SNTZL в реальному часі!

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