Ціна SCHNITZEL (SNTZL)
Поточна ціна SCHNITZEL (SNTZL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93,96K USD. Ціна SNTZL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCHNITZEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SCHNITZEL протягом дня — +10,47%
- циркуляційна пропозиція – 603,37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCHNITZEL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCHNITZEL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCHNITZEL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCHNITZEL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCHNITZEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+10,47%
-18,12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
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