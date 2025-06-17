Сьогоднішня ціна SCHNITZEL (SNTZL)

Поточна ціна SCHNITZEL (SNTZL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93,96K USD. Ціна SNTZL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SCHNITZEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SCHNITZEL протягом дня — +10,47%

- циркуляційна пропозиція – 603,37M USD

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