Ціна SCHIZOID (ZOID)
Поточна ціна SCHIZOID (ZOID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.66K USD. Ціна ZOID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SCHIZOID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.59 USD
- зміна ціни SCHIZOID протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SCHIZOID до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SCHIZOID до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SCHIZOID до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SCHIZOID до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.78%
|30 днів
|$ 0
|-14.63%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SCHIZOID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-8.78%
+5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.
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