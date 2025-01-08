Сьогоднішня ціна SCHIZOID (ZOID)

Поточна ціна SCHIZOID (ZOID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.66K USD. Ціна ZOID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SCHIZOID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.59 USD

- зміна ціни SCHIZOID протягом дня — -8.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

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