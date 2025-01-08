Сьогоднішня ціна Schizo Terminal (SCHIZO)

Поточна ціна Schizo Terminal (SCHIZO) сьогодні становить 0.02706909 USD з ринковою капіталізацією $ 27.11M USD. Ціна SCHIZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Schizo Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.71M USD

- зміна ціни Schizo Terminal протягом дня — -13.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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