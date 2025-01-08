Ціна Schizo Terminal (SCHIZO)
Поточна ціна Schizo Terminal (SCHIZO) сьогодні становить 0.02706909 USD з ринковою капіталізацією $ 27.11M USD. Ціна SCHIZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Schizo Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.71M USD
- зміна ціни Schizo Terminal протягом дня — -13.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Schizo Terminal до USD становила $ -0.00419050285728856.
За останні 30 днів зміна ціни Schizo Terminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Schizo Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Schizo Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00419050285728856
|-13.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Schizo Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.49%
-13.40%
+28.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better
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