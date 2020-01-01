Токеноміка Sceptre Staked FLR (SFLR) Дізнайтеся ключову інформацію про Sceptre Staked FLR (SFLR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Офіційний вебсайт: https://flare.sceptre.fi/ Купити SFLR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sceptre Staked FLR (SFLR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sceptre Staked FLR (SFLR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,19M $ 24,19M $ 24,19M Загальна пропозиція: $ 968,93M $ 968,93M $ 968,93M Циркуляційна пропозиція: $ 968,93M $ 968,93M $ 968,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,19M $ 24,19M $ 24,19M Історичний максимум: $ 0,04445059 $ 0,04445059 $ 0,04445059 Історичний мінімум: $ 0,0131328 $ 0,0131328 $ 0,0131328 Поточна ціна: $ 0,02496071 $ 0,02496071 $ 0,02496071 Дізнайтеся більше про ціну Sceptre Staked FLR (SFLR)

Токеноміка Sceptre Staked FLR (SFLR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sceptre Staked FLR (SFLR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFLR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFLR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFLR, досліджуйте ціну токена SFLR в реальному часі!

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