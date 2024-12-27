Сьогоднішня ціна Sceptre Staked FLR (SFLR)

Поточна ціна Sceptre Staked FLR (SFLR) сьогодні становить 0.03244546 USD з ринковою капіталізацією $ 21.13M USD. Ціна SFLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sceptre Staked FLR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.18K USD

- зміна ціни Sceptre Staked FLR протягом дня — +4.30%

- циркуляційна пропозиція – 650.24M USD

Отримуйте оновлення цін SFLR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SFLR.