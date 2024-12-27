Ціна Sceptre Staked FLR (SFLR)
Поточна ціна Sceptre Staked FLR (SFLR) сьогодні становить 0.03244546 USD з ринковою капіталізацією $ 21.13M USD. Ціна SFLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sceptre Staked FLR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.18K USD
- зміна ціни Sceptre Staked FLR протягом дня — +4.30%
- циркуляційна пропозиція – 650.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sceptre Staked FLR до USD становила $ +0.00133658.
За останні 30 днів зміна ціни Sceptre Staked FLR до USD становила $ +0.0080132629.
За останні 60 днів зміна ціни Sceptre Staked FLR до USD становила $ +0.0373888827.
За останні 90 днів зміна ціни Sceptre Staked FLR до USD становила $ +0.01512275563667386.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00133658
|+4.30%
|30 днів
|$ +0.0080132629
|+24.70%
|60 днів
|$ +0.0373888827
|+115.24%
|90 днів
|$ +0.01512275563667386
|+87.30%
Останній аналіз цін Sceptre Staked FLR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.09%
+4.30%
+3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.
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