Ціна ScarQuest (SCAR)
Поточна ціна ScarQuest (SCAR) сьогодні становить 0.00021459 USD з ринковою капіталізацією $ 611.29K USD. Ціна SCAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ScarQuest:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ScarQuest протягом дня — +1.38%
- циркуляційна пропозиція – 2.85B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ScarQuest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ScarQuest до USD становила $ -0.0000293235.
За останні 60 днів зміна ціни ScarQuest до USD становила $ -0.0000848930.
За останні 90 днів зміна ціни ScarQuest до USD становила $ -0.0006892303033416998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.38%
|30 днів
|$ -0.0000293235
|-13.66%
|60 днів
|$ -0.0000848930
|-39.56%
|90 днів
|$ -0.0006892303033416998
|-76.25%
Останній аналіз цін ScarQuest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.38%
-4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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