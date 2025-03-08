Сьогоднішня ціна Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Поточна ціна Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 954.15K USD. Ціна WAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scarlet Waifu Capital Management:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.06K USD

- зміна ціни Scarlet Waifu Capital Management протягом дня — -19.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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