Ціна Scarcity (SCX)
Поточна ціна Scarcity (SCX) сьогодні становить 14.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scarcity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.27 USD
- зміна ціни Scarcity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scarcity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scarcity до USD становила $ -3.9142732120.
За останні 60 днів зміна ціни Scarcity до USD становила $ +11.2068900760.
За останні 90 днів зміна ціни Scarcity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -3.9142732120
|-27.25%
|60 днів
|$ +11.2068900760
|+78.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scarcity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Behodler is a single sided AMM with a universal liquidity token, Scarcity (SCX). Each token listed on Behodler generates SCX along its own bonding curve. The relative price in SCX of each token implies their exchange rate, enabling direct token to token swapping. This also means that the supply of SCX is algorithmic and is proportional to locked liquidity, rather than being capped, similar to how LP tokens on traditional CFMMs are generated in response to liquidity provision. SCX is a burn-on-transfer token which means that as the trading volume of SCX on external AMMS increases, SCX's supply will fall. Instead of relying on trading fees to grow liquidity, Behodler relies on the tokenomics of SCX to draw liquidity into the AMM. Since SCX is required to redeem liquidity, the ongoing burn of SCX implies a growing portion of permanent liquidity on Behodler. And since the price of SCX equates to the average value liquidity on Behodler, all incentive structures including yield farming are aimed at increasing the SCX price, either through lockup or incentive backed burning. Unlike many protocols that seek to silo liquidity, Behodler thrives when working in conjunction with existing AMMs, forming a synergy that opens up opportunities to both yield chasing defi veterans as well as infrequent traders who simply wish to swap for the lowest possible gas cost.
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