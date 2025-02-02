Ціна Scarab Tools (DUNG)
Поточна ціна Scarab Tools (DUNG) сьогодні становить 0.00143929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scarab Tools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.01 USD
- зміна ціни Scarab Tools протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scarab Tools до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scarab Tools до USD становила $ -0.0002141804.
За останні 60 днів зміна ціни Scarab Tools до USD становила $ -0.0005270192.
За останні 90 днів зміна ціни Scarab Tools до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.94%
|30 днів
|$ -0.0002141804
|-14.88%
|60 днів
|$ -0.0005270192
|-36.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scarab Tools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.94%
-0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scarab Tools is a comprehensive crypto project that aims to provide DUNG holders with a range of valuable tools and features to navigate the world of trading cryptocurrencies effectively. With a focus on sniping new token listings on Ethereum (with multi-chain support in development), as well as building innovative portfolio management capabilities, Scarab Tools offers a wide array of functionalities to enhance users' trading experience. Scarab was launched by a full-time trader and degen who sniped new Uniswap launches starting in mid-2020. In January 2023 we started development of what turned into Scarab by building a bot that snipes liquidity adds on block 0 as well as allows for manual buys of existing tokens all using multiple private RPCs. Since then we've also added a feed of new tokens and a contract simulator that checks honeypot status and taxes. Our goal is to make a fully functioning portfolio manager for shitcoins (or, dung). In the coming months you’ll be able to see all your positions including real-time pricing, volume, liquidity, charts, etc. Next to all that info you’ll be able to buy/sell any of those positions immediately. Options will be a % of your bag or just dump it all.
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