Сьогоднішня ціна Scarab Tools (DUNG)

Поточна ціна Scarab Tools (DUNG) сьогодні становить 0.00143929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DUNG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scarab Tools:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.01 USD

- зміна ціни Scarab Tools протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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