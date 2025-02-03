Сьогоднішня ціна ScapesMania ($MANIA)

Поточна ціна ScapesMania ($MANIA) сьогодні становить 0.0007173 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MANIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ScapesMania:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.75K USD

- зміна ціни ScapesMania протягом дня — -12.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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