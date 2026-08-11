Сьогоднішня ціна Scandic Coin

Поточна ціна Scandic Coin (SNC) сьогодні становить $ 0.15942, зі зміною 0.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNC до USD становить $ 0.15942 за SNC.

Scandic Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,088,104, з циркуляційною пропозицією у 126.00M SNC. Протягом останніх 24 годин SNC торгувався між $ 0.158977 (мінімум) та $ 0.160091 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.172194, тоді як історичний мінімум — $ 0.073902.

У короткостроковій динаміці SNC змінився на -0.00% за останню годину та на -2.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 161.97K.

Ринкова інформація щодо Scandic Coin (SNC)

Ринкова капіталізація $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Обсяг (за 24 год) $ 161.97K$ 161.97K $ 161.97K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159.43M$ 159.43M $ 159.43M Циркуляційне постачання 126.00M 126.00M 126.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Scandic Coin — $ 20.09M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 161.97K. Циркуляційна пропозиція SNC — 126.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159.43M.