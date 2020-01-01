Токеноміка scan meme (SCAN) Дізнайтеся ключову інформацію про scan meme (SCAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація scan meme (SCAN) Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Офіційний вебсайт: https://scanmemes.net/ Купити SCAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни scan meme (SCAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена scan meme (SCAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,68K $ 64,68K $ 64,68K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 972,10M $ 972,10M $ 972,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 66,53K $ 66,53K $ 66,53K Історичний максимум: $ 0,00122353 $ 0,00122353 $ 0,00122353 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну scan meme (SCAN)

Токеноміка scan meme (SCAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки scan meme (SCAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCAN, досліджуйте ціну токена SCAN в реальному часі!

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