Ціна scan meme (SCAN)
Поточна ціна scan meme (SCAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.27K USD. Ціна SCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності scan meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.17K USD
- зміна ціни scan meme протягом дня — +51.00%
- циркуляційна пропозиція – 972.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни scan meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни scan meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни scan meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни scan meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+51.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін scan meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+51.00%
-90.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.
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