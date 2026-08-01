Яка зараз ринкова ціна Scamcoin?

Scamcoin оцінюється в ₴, зі зміною 0.51% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SCAM?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SCAM у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Scamcoin у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SCAM?

Обігова кількість становить 999947494.59729, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Scamcoin?

Scamcoin згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SCAM виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem, імпульс SCAM залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.