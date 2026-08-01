Сьогоднішня ціна Scam Altman

Поточна ціна Scam Altman (SCAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCAM до USD становить $ 0 за SCAM.

Scam Altman наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 184 549, з циркуляційною пропозицією у 999,83M SCAM. Протягом останніх 24 годин SCAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01189349, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCAM змінився на +1,09% за останню годину та на -24,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 29,33K.

Ринкова інформація щодо Scam Altman (SCAM)

Ринкова капіталізація $ 184,55K$ 184,55K $ 184,55K Обсяг (за 24 год) $ 29,33K$ 29,33K $ 29,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 184,55K$ 184,55K $ 184,55K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 826 762,31506 999 826 762,31506 999 826 762,31506

Поточна ринкова капіталізація Scam Altman — $ 184,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 29,33K. Циркуляційна пропозиція SCAM — 999,83M, зі загальною пропозицією 999826762.31506. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 184,55K.